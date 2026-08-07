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07.08.2026 06:37:00
BioNTech (ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BioNTech (ADRs) äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -1.810 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 122.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 58.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 295.6 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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