BioNTech (ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BioNTech (ADRs) hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.85 USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16.44 Prozent verringert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.668 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1.03 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch