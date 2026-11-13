BioNote,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BioNote, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 641.26 KRW gegenüber 178.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNote, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32.07 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 29.50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch