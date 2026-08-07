BioNote,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioNote, präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89.04 KRW. Im Vorjahresviertel waren 834.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 36.37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch