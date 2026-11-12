Bionano Genomics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bionano Genomics hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.54 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch