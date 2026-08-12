Bionano Genomics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bionano Genomics hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch