Bion Environmental Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bion Environmental Technologies liess sich am 29.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bion Environmental Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.030 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch