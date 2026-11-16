Bion Environmental Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bion Environmental Technologies äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bion Environmental Technologies ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch