BiomX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BiomX hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

BiomX hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.610 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch