Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.9 Millionen PLN – ein Plus von 104.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek 6.3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch