Biomea Fusion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Biomea Fusion hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biomea Fusion -0.510 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch