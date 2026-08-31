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31.08.2026 06:37:00
BioMark Diagnostics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BioMark Diagnostics hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0.0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 75.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioMark Diagnostics 0.0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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