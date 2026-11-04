Biomarin Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Biomarin Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.02 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Biomarin Pharmaceutical 786.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch