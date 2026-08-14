BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

BIOMAR GROUP A-S Bearer and-or registered hat ein EPS von 1.68 DKK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1.68 DKK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 4.16 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.97 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1.62 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4.16 Milliarden DKK gelegen.

Redaktion finanzen.ch