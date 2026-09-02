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02.09.2026 06:37:00
Bioline RX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bioline RX präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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