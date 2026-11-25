Bioline RX gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.4 Millionen USD – eine Minderung von 2.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch