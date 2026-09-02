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02.09.2026 06:37:00
Bioline RX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bioline RX hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.9 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 1.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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