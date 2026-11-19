Biolargo stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Biolargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch