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28.08.2026 06:37:00
BioInvent International Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BioInvent International Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.87 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.590 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93.56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 198.1 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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