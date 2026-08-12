Biohaven Research: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Biohaven Research hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.940 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch