Biohaven Pharmaceutical Aktie 36532721 / VGG111961055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 09:33:17
Biohaven Gains As SK Biopharma Licenses Kv7 Epilepsy Platform In Global Deal
(RTTNews) - Biohaven Ltd. (BHVN), a biopharmaceutical company, on Wednesday announced a global licensing agreement with SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. (326030.KS).
Under the agreement, SK Biopharmaceuticals will obtain worldwide rights to Biohaven's Kv7 drug platform, led by opakalim, an experimental treatment for focal epilepsy.
The company will receive $400 million in near-term cash, plus up to $150 million in development and regulatory payments and royalties on U.S. sales.
SK Biopharmaceuticals will take over future Kv7 development costs and certain obligations of up to $245 million.
The company said that the topline results from the RISE3 trial of opakalim are expected in the second half of 2026.
The company said the deal will strengthen its finances and extend its cash runway while allowing it to benefit from future opakalim sales.
Biohaven closed trading 5.12% higher at $14.38 on the New York Stock Exchange. In the overnight, the stock further traded 9.87% higher at $15.80.
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt fällt ins Minus. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.