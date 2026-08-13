BioHarvest Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BioHarvest Sciences hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch