Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.05.2026 14:18:03
Biogen Phase 2 CELIA Study Fails To Meet Primary Endpoint, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, Biogen Inc. (BIIB) announced compelling topline results from the Phase 2 CELIA study evaluating diranersen in participants with early Alzheimer's disease.
Notably, the study did not meet its primary endpoint assessing dose response for change from baseline on the Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes at Week 76.
However, these results provide the first evidence from a randomized Phase 2 study of a tau-directed therapy demonstrating both robust biomarker impact and cognitive benefit in early Alzheimer's disease.
The company stated that the pre-specified analyses of cognitive endpoints showed slowing of clinical decline across all studied doses, particularly in participants receiving the lowest dose of diranersen, 60 mg administered every 24 weeks.
Diranersen also demonstrated robust reductions in both cerebrospinal fluid tau and tau pathology across all studied doses, with reductions maintained throughout the dosing period.
In the pre-market hours, BIIB is trading at $216.11, up 5.66 percent on the Nasdaq.
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
11.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
11.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Ausblick: Biogen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Biogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Biogen Inc
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag - Gewinne vor der Pause -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit uneinheitlicher Tendenz
Am heimischen Aktienmarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Am deutschen Markt sind am Feiertag Gewinne zu sehen. An den Märkten in Fernost zeigt sich keine einheitliche Richtung.