Biogen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Biogen hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.14 USD. Ein Jahr zuvor waren 3.17 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.98 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 2.64 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch