Biogen International baut zwei Geschäftsbereiche um - 95 Mitarbeitende betroffen

(Meldung mit Angaben einer Sprecherin ergänzt)

Baar (awp) - Das US-Biotechunternehmen Biogen nimmt am internationalen Hauptsitz in Baar Anpassungen vor. Dabei würden zwei Abteilungen umstrukturiert, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Das Newsportal "Inside Paradeplatz" hatte zuerst darüber berichtet. Vom Umbau sind demnach 95 der gut 900 Stellen in der Schweiz betroffen. Biogen habe nach Auswertung eines strategischen Gutachtens beschlossen, in den hauptsächlich in Baar angesiedelten Bereichen Biosimilars und Pharmaceutical Operations Anpassungen vorzunehmen, so die Sprecherin.

Die geplanten organisatorischen Änderungen seien den Mitarbeitenden wie auch den kantonalen Behörden im Rahmen eines Konsultationsverfahrens kommuniziert worden. Bei den betroffenen Positionen seien zahlreiche "kleinere Rollenwechsel" geplant. Es gebe aber auch Positionen, "bei denen wir keine alternativen Rollen anbieten können", sagte sie weiter.

Wieviele Mitarbeitende in Zukunft nicht mehr für Biogen arbeiten werden, werde erst nach Abschluss des Verfahrens im ersten Quartal 2025 bekannt. Bis dahin habe ein Grossteil der Betroffenen die Möglichkeit, sich für oder gegen die neue Rolle bei Biogen zu entscheiden, so die Sprecherin.

Von Baar aus betreibt Biogen seine Geschäfte ausserhalb der USA. Am zweiten Schweizer Biogen-Standort in Luterbach/SO wird hauptsächlich produziert. Biogen hatte zuletzt im Sommer 2023 einen grösseren Jobabbau vorgenommen. Damals hatte der Mutterkonzern weltweit rund 1000 der knapp 9000 Stellen gestrichen. In der Schweiz waren damals 47 Stellen verloren gegangen, wobei auch damals rund 100 Mitarbeitende im Rahmen eines Konsultationsverfahrens von der Umstrukturierung betroffen waren.

Biogen ist in den Bereichen Neurologie, Neuropsychiatrie, Immunologie und seltene Erkrankungen tätig. So hat das Unternehmen etwa Therapien zur Behandlung von Multipler Sklerose oder der Spinalen Muskelatrophie im Angebot. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts.

cg/kw/mk/uh