Biogaia Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Biogaia Registered hat am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.09 SEK. Im letzten Jahr hatte Biogaia Registered einen Gewinn von 0.650 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 400.4 Millionen SEK – ein Plus von 22.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biogaia Registered 326.6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch