Biofrontera hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.720 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch