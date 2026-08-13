Biofil Chemicals Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Biofil Chemicals Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Biofil Chemicals Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.48 INR je Aktie gewesen.

Biofil Chemicals Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch