Biodesix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Biodesix gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biodesix -1.600 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch