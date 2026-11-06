BioCryst Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BioCryst Pharmaceuticals präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioCryst Pharmaceuticals ein EPS von 0.060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BioCryst Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 180.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioCryst Pharmaceuticals 159.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch