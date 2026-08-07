BioCryst Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

BioCryst Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.

BioCryst Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch