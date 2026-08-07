Biocon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Biocon hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.87 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.260 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.42 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.36 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch