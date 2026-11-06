Biocon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Biocon gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.89 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Biocon einen Umsatz von 42.96 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch