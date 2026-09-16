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16.09.2026 06:37:00
Bioceres vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bioceres gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.760 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 57.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bioceres 74.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.740 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bioceres ein Ergebnis je Aktie von -0.880 USD vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28.66 Prozent auf 237.80 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 333.34 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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