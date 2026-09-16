Bioceres Crop Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bioceres Crop Solutions äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bioceres Crop Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 542.75 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -869.010 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.31 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 5.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85.43 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1030.580 ARS. Im Vorjahr waren -907.490 ARS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 345.17 Milliarden ARS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 332.34 Milliarden ARS.

Redaktion finanzen.ch