BioArctic Registered B lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.33 SEK gegenüber -0.980 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat BioArctic Registered B 327.6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 145.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch