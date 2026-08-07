BioAge Labs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BioAge Labs stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

BioAge Labs hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.600 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioAge Labs einen Umsatz von 2.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch