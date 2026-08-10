bioAffinity Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

bioAffinity Technologies äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte bioAffinity Technologies -5.100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch