bioAffinity Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

bioAffinity Technologies stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei bioAffinity Technologies ein EPS von -71.100 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.1 Millionen USD, gegenüber 1.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch