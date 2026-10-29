Bio-Thera Solutions,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bio-Thera Solutions, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.47 Prozent auf 279.1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch