Bio-Techne zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bio-Techne hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 286.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 299.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch