Bio-Techne stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bio-Techne hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bio-Techne -0.110 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 317.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 321.2 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.16 USD. Im Vorjahr hatte Bio-Techne 0.460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bio-Techne 1.22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1.22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch