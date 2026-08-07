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07.08.2026 06:37:00
Bio-Rad Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bio-Rad Laboratories lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 13.85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bio-Rad Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 11.67 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bio-Rad Laboratories in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 651.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 651.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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