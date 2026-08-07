Bio-Rad Laboratories B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bio-Rad Laboratories B hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11.67 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 651.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 651.0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch