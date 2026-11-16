Bio-Key International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bio-Key International lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.01 USD gegenüber -1.500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 1.5 Millionen USD, gegenüber 1.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch