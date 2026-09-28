Bio Blast Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bio Blast Pharma hat am 25.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 97.80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.200 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch