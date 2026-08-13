Binny: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Binny hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 219.7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 132.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch