Binny Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Binny Mills hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Binny Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11.21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11.550 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 13.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch