Binny Mills legte Quartalsergebnis vor

Binny Mills hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9.07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Binny Mills -10.300 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch