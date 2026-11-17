Binggrae hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5134.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 5133.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Binggrae in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 456.30 Milliarden KRW im Vergleich zu 479.23 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch